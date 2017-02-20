У кыргызстанцев четыре медали на турнире по борьбе в Минске

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на международном турнире «Медвежонок» по вольной борьбе, прошедшем в городе Минске (Беларусь). Об этом сообщила РСДЮШОР по видам борьбы.

По ее данным, в состязаниях участвовали более 200 спортсменов из Беларуси, России, КР, Казахстана и других стран. Возрастная категория — кадеты. Кыргызстанцы завоевали по две золотые и серебряные медали.

Высшую ступень пьедестала почета заняли Жумашбек уулу Тайырбек (весовая категория 42 килограмма) и Кадыржан Киргизбаев (58 кг). Вторыми стали Абдыкалык Баитов (46 кг) и Арсланбек Турдубеков (85 кг).