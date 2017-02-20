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Спорт

Таэквондисты сразились за звание чемпиона Бишкека

Таэквондисты накануне сразились за звание чемпиона Бишкека. Об этом сообщил президент Федерации таэквондо ITF Кыргызстана Виталий Олейниченко.

По его словам, в состязаниях участвовали 163 спортсмена из столицы, Чуйской области, а также из Казахстана. В общекомандном зачете первенствовали подопечные Назиры Утешовой. Второе место заняла команда Темури Нозадзе, третье — Сергея Дубова.

В личном зачете высшую ступень пьедестала почета заняли Артур Шрейдер, Тимур Балапанов, Артем Ли, Оджалан Слоев, Дастан Сулайманов, Милана Михманова, Хадижа Исабекова, Айназик Абдужаббирова, Жылдыз Калиева, Дарья Кудрявцева и другие.
Ссылка: http://24.kg/sport/45544/
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