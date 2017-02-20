Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на Азиатских играх

Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на зимних Азиатских играх, проходящих в городе Саппоро (Япония). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

По его данным, сегодня в рамках Азиады прошла лыжная спринтерская гонка на 1,4 километра. Среди мужчин в квалификации стартовали 18 участников. Наш Тариэль Жаркымбаев финишировал 16-м (3 минуты 40,41 секунды) и вышел в четвертьфинал. Там он в своей гонке занял четвертое место из четырех, отстав от лидера на 23,66 секунды. В общем зачете он остался 16-м .