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Спорт

Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на Азиатских играх

Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на зимних Азиатских играх, проходящих в городе Саппоро (Япония). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

По его данным, сегодня в рамках Азиады прошла лыжная спринтерская гонка на 1,4 километра. Среди мужчин в квалификации стартовали 18 участников. Наш Тариэль Жаркымбаев финишировал 16-м (3 минуты 40,41 секунды) и вышел в четвертьфинал. Там он в своей гонке занял четвертое место из четырех, отстав от лидера на 23,66 секунды. В общем зачете он остался 16-м.

В женской части турнира также участвовали 18 спортсменок. Кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова в квалификации заняла 18-е место с результатом 5 минут 42,65 секунды (на 1 минуту 49,81 секунды позади лидера). Для попадания в ¼ финала этого результата ей не хватило.
Ссылка: http://24.kg/sport/45521/
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