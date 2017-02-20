«Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал Кубка Ала-Тоо по футболу

Команды «Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал международного турнира «Кубок Ала-Тоо » по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, соревнования продолжаются в городе Канте на стадионе МИС. Накануне состоялись заключительные поединки группового этапа. В группе «А» «Дордой-2» со счетом 2:1 победил «Иртыш», а «Абдыш-Ата» разгромила «Живое» — 4:0. В группе «Б» «Нефтчи» победил «Алгу-2» — 5:2, а «Наше» и «Кара-Балта» разошлись миром — 1:1.