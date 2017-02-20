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Спорт

«Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал Кубка Ала-Тоо по футболу

Команды «Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал международного турнира «Кубок Ала-Тоо» по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Как отмечается, соревнования продолжаются в городе Канте на стадионе МИС. Накануне состоялись заключительные поединки группового этапа. В группе «А» «Дордой-2» со счетом 2:1 победил «Иртыш», а «Абдыш-Ата» разгромила «Живое» — 4:0. В группе «Б» «Нефтчи» победил «Алгу-2» — 5:2, а «Наше» и «Кара-Балта» разошлись миром — 1:1.

В группе «А» первой стала «Абдыш-Ата», набравшая 9 очков, а в группе «Б» — «Наше» (7 очков). Эти команды и составили пару финалистов. Их матч начнется сегодня в 16.00. А в 14.00 на поле выйдут «Нефтчи» и «Дордой-2», которые оспорят «бронзу».
Ссылка: http://24.kg/sport/45517/
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