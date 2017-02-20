15:34
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Спорт

В Кыргызстане прошел чемпионат по спортивному скалолазанию

В Бишкеке накануне прошел чемпионат Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации.

По их словам, в состязаниях участвовали около 100 спортсменов из КР и Узбекистана. В дисциплине «боулдеринг» среди мужчин лучшим стал Роман Ковалев, среди женщин — Ирода Рапикова (Узбекистан). Среди юношей 1998–1999 годов рождения первенствовал Иван Исаев, 2000–2001 — Филипп Исаков, 2002–2003 — Антон Эрнандес. Среди девушек 2000–2001 года рождения победила София Латифулина, 2002–2003 — Дарья Пак.

В дисциплине «скорость» среди юношей (2004 год рождения и младше) первенствовал Алекс Эрнандес, среди девушек — Настасья Тарасова.
Ссылка: http://24.kg/sport/45512/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!
Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на Азиатских играх
«Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал Кубка Ала-Тоо по футболу
В Кыргызстане подвели итоги Кубка страны по футзалу
Кыргызстану доверили чемпионат Азии по дзюдо
Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта
Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта
Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч
Кыргызстанки выступили на турнире по фигурному катанию в Болгарии
Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире в Бразилии
Популярные новости
Лидер сборной по&nbsp;волейболу: Днем у&nbsp;меня в&nbsp;руках скальпель, а&nbsp;вечером&nbsp;&mdash; мяч Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч
Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на&nbsp;турнире в&nbsp;Бразилии Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире в Бразилии
Спортивный календарь с&nbsp;13 по&nbsp;19 февраля Спортивный календарь с 13 по 19 февраля
Айсулуу Тыныбекова завоевала &laquo;серебро&raquo; в&nbsp;женской борьбе, несмотря на&nbsp;травму Айсулуу Тыныбекова завоевала «серебро» в женской борьбе, несмотря на травму
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан
MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»