В Кыргызстане прошел чемпионат по спортивному скалолазанию

В Бишкеке накануне прошел чемпионат Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации.

По их словам, в состязаниях участвовали около 100 спортсменов из КР и Узбекистана. В дисциплине «боулдеринг» среди мужчин лучшим стал Роман Ковалев, среди женщин — Ирода Рапикова (Узбекистан). Среди юношей 1998–1999 годов рождения первенствовал Иван Исаев, 2000–2001 — Филипп Исаков, 2002–2003 — Антон Эрнандес. Среди девушек 2000–2001 года рождения победила София Латифулина, 2002–2003 — Дарья Пак.

В дисциплине «скорость» среди юношей (2004 год рождения и младше) первенствовал Алекс Эрнандес, среди девушек — Настасья Тарасова.