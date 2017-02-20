Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!

Даже зимой легкоатлеты не расслабляются! А как иначе? Если хочешь побеждать, трудиться надо круглый год.
Состязания прошли в манеже Академии физической культуры и спорта. Участвовали 170 спортсменов. Среди них и опытные ребята, и те, кто
«Участвуем в таких чемпионатах далеко не впервые, — рассказал ИА «24.kg» старший преподаватель кафедры физподготовки ВИ ВС, полковник Борис Федоров. — В этот раз постарались привезти основной состав. На большие достижения не рассчитываем, поскольку соперники — профессионалы. Мы же специализируемся на
В программе зимнего чемпионата не так много видов, как в летнем. Прыжки в длину, высоту, толкание ядра да забеги на несколько дистанций. Впрочем, и этого хватает, чтобы оценить, кто на что способен.
На прошлогодней Олимпиаде никто из 19 кыргызстанцев, выступавших в шести видах спорта, медалей не выиграл. Многие эксперты сошлись во мнении, что надо менять главных тренеров, не оправдавших надежд сборных. Некоторые наставники вцепились в престижную должность зубами и
Он сообщил ИА «24.kg», что ближайшие задачи команды — выполнить норматив для участия в чемпионате мира, съездить на Исламские игры и чемпионат Азии. «На ЧА есть шансы на медаль в беге на 10 километров у Дарьи Масловой», — отметил Сатыбек Чокаев.
— Как вам уровень участников?
— Средний, — признался специалист. — У нас есть способные атлеты, бегающие на короткие дистанции. Но условия тренировок в зимний период оставляют желать лучшего. Посмотрите, в каком состоянии манеж! Дорожке, по которой бегают участники, больше 40 лет, и она не позволяет показывать хорошие результаты. У ребят после нее ноги болят и спину «забивает». Надо думать, как отремонтировать дорожку. А пока на пик формы тут не выйдешь.
И действительно — инфраструктура не самая современная. Условия, можно сказать, спартанские. Взгляните на видео на уголок, где проходили состязания по толканию ядра. Благо, в помещении тепло и сухо. А то девчатам в узеньких шортах пришлось бы несладко!
«С начала года мы провели уже пять мероприятий, — радуется генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков. — Останавливаться не собираемся! В конце марта состоится чемпионат КР по кроссу, в апреле — полумарафон. В начале мая пройдет турнир ко Всемирному дню легкой атлетики, а в середине — полюбившийся многим
Среди женщин на дистанции 60 метров лучшей стала Ева Кадырова, 60 метров с барьерами — Карина Легай, 200 метров — Татьяна Рыбакова, 400 метров — Нуржамал Абдалимова. В беге на 800 метров и 1,5 тысячи метров победила Арина Клещукова, 3 тысячи метров — Гульшан Сатарова. В толкании ядра лучшей стала Айдана Садыкова, в прыжках в высоту и длину — Мария Тимошенко.
Среди мужчин в беге на 60 метров первенствовал Артем Быков, 60 метров с барьерами — Данил Карин, 200 и 400 метров — Кирилл Сарасов. На дистанции 800 метров чемпионом стал Баястан Максатбек уулу, 1,5 и 3 тысячи метров — Адилет Кыштакбеков. В толкании ядра победил Евгений Моргунов, в прыжке в высоту — Паншер Хавазов, в прыжке в длину — Федор Салтанов.