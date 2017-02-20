Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!

Даже зимой легкоатлеты не расслабляются! А как иначе? Если хочешь побеждать, трудиться надо круглый год. 2017-й будет насыщенным на крупные зарубежные турниры. Накануне в Бишкеке завершился открытый зимний чемпионат Кыргызстана — один из этапов отбора в сборную страны, которая на них выступит.

Состязания прошли в манеже Академии физической культуры и спорта. Участвовали 170 спортсменов. Среди них и опытные ребята, и те, кто только-только перешел из молодежной категории во взрослую. Увы, атлетов калибра Ильи Тяпкина (который ограничился поднятием флага на церемонии открытия) не было. Зато выступали курсанты из Военного института Вооруженных сил КР. Узнал их по суровому взгляду и развитой мускулатуре.

«Участвуем в таких чемпионатах далеко не впервые, — рассказал ИА «24.kg» старший преподаватель кафедры физподготовки ВИ ВС, полковник Борис Федоров. — В этот раз постарались привезти основной состав. На большие достижения не рассчитываем, поскольку соперники — профессионалы. Мы же специализируемся на военно-прикладных видах. У нас своя цель. Летом в Балыкчи пройдут международные военные соревнования с участием шести стран. К ним и готовимся».

В программе зимнего чемпионата не так много видов, как в летнем. Прыжки в длину, высоту, толкание ядра да забеги на несколько дистанций. Впрочем, и этого хватает, чтобы оценить, кто на что способен.

На прошлогодней Олимпиаде никто из 19 кыргызстанцев, выступавших в шести видах спорта, медалей не выиграл. Многие эксперты сошлись во мнении, что надо менять главных тренеров, не оправдавших надежд сборных. Некоторые наставники вцепились в престижную должность зубами и по-прежнему руководят своей командой, хотя уже понятно, что они собой представляют. У легкоатлетов же главный тренер сменился. Недавно пост занял опытный Сатыбек Чокаев. Он пришел на чемпионат КР и был одним из самых внимательных зрителей.

Он сообщил ИА «24.kg», что ближайшие задачи команды — выполнить норматив для участия в чемпионате мира, съездить на Исламские игры и чемпионат Азии. «На ЧА есть шансы на медаль в беге на 10 километров у Дарьи Масловой», — отметил Сатыбек Чокаев.

— Как вам уровень участников?

— Средний, — признался специалист. — У нас есть способные атлеты, бегающие на короткие дистанции. Но условия тренировок в зимний период оставляют желать лучшего. Посмотрите, в каком состоянии манеж! Дорожке, по которой бегают участники, больше 40 лет, и она не позволяет показывать хорошие результаты. У ребят после нее ноги болят и спину «забивает». Надо думать, как отремонтировать дорожку. А пока на пик формы тут не выйдешь.

И действительно — инфраструктура не самая современная. Условия, можно сказать, спартанские. Взгляните на видео на уголок, где проходили состязания по толканию ядра. Благо, в помещении тепло и сухо. А то девчатам в узеньких шортах пришлось бы несладко!

«С начала года мы провели уже пять мероприятий, — радуется генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков. — Останавливаться не собираемся! В конце марта состоится чемпионат КР по кроссу, в апреле — полумарафон. В начале мая пройдет турнир ко Всемирному дню легкой атлетики, а в середине — полюбившийся многим Иссык-Кульский марафон. Из зарубежных выделю состязания в Ташкенте, которые пройдут с 28 февраля по 2 марта. Для наших атлетов они станут этапом подготовки к майскому молодежному чемпионату Азии. Летом — ЧА и ЧМ среди взрослых, Всемирная универсиада. И это еще не все турниры, где будем участвовать».

Среди женщин на дистанции 60 метров лучшей стала Ева Кадырова, 60 метров с барьерами — Карина Легай, 200 метров — Татьяна Рыбакова, 400 метров — Нуржамал Абдалимова. В беге на 800 метров и 1,5 тысячи метров победила Арина Клещукова, 3 тысячи метров — Гульшан Сатарова. В толкании ядра лучшей стала Айдана Садыкова, в прыжках в высоту и длину — Мария Тимошенко.

Среди мужчин в беге на 60 метров первенствовал Артем Быков, 60 метров с барьерами — Данил Карин, 200 и 400 метров — Кирилл Сарасов. На дистанции 800 метров чемпионом стал Баястан Максатбек уулу, 1,5 и 3 тысячи метров — Адилет Кыштакбеков. В толкании ядра победил Евгений Моргунов, в прыжке в высоту — Паншер Хавазов, в прыжке в длину — Федор Салтанов.