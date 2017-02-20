18:03
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Спорт

Бадминтон. Новая волна

Бадминтон в Кыргызстане только набирает обороты. Накануне в Бишкеке на базе АУЦА прошел крупнейший в истории КР турнир по данному виду спорта — Dostor Badmin Open 2017.

Снова в тренде

Баталии развернулись в парном разряде. Участвовали 11 дуэтов из девяти стран. Среди них респектабельные господа, поджарые юноши и стройные девчата. Обстановка дружная, хотя многие увидели друг друга впервые. Некоторые иностранцы специально приехали в КР ради турнира, другие тут живут и с радостью восприняли новость о чемпионате.

Организатор — Федерация бадминтона и сквоша КР. Существует она не первый год, но такие турниры еще не проводила.

«Утром провели соревнования среди студентов. Первое место заняли учащиеся Кыргызско-турецкого лицея, — сообщил ИА «24.kg» президент федерации Айдар Мокенов. — До того не раз проводили студенческие турниры, и представительство на них было небольшим. На Dostor Badmin Open 2017, как видите, картина иная. Цели — показать, что в КР есть бадминтон, и помериться силами с соседями».

«У нас неплохие перспективы, есть база для скачка. В Бишкеке четыре зала, где играют в бадминтон. Пять лет назад возраст тех, кто им занимается, составлял 40–50 лет. Сейчас — 25–30. В секциях много студентов, начинают приходить дети», — добавил Айдар Мокенов.

Ювелирная точность

Многие воспринимают бадминтон как развлечение и вид досуга и в тонкости правил не вникают. А ведь это серьезный олимпийский вид спорта! Играть на пляже и в оборудованном зале — разные вещи.

Фото: На турнире по бадминтону в Бишкеке Dostor Badmin Open 2017

Тут все как положено: натянута сетка, на полу — разметка. Участники мастеровиты и неуступчивы — порой отбивают невероятные удары. Некоторые хитрят и бьют несильно: волан приземляется вплотную к сетке, и соперник не успевает до него добежать. Другие, наоборот, лупят мощно в расчете на то, что противник не успеет отреагировать. Площадка не очень большая, и можно запросто отправить волан в аут. Провести результативную атаку — почти ювелирное искусство! Самые затяжные розыгрыши продолжаются минуты две. Концентрация адреналина в воздухе в это время достигает максимума. Многие не сдерживают эмоций, крича и рыча в конце напряженного розыгрыша. Побеждает, как правило, тот, кто меньше ошибается.

Играющий тренер

На равных с мужчинами играла многоопытная Татьяна Петрова. В бадминтоне она 35 лет, в свое время выступала за сборную Киргизской ССР, была чемпионкой республики в одиночном, парном и смешанном разряде. Сегодня — одна из тех, на ком этот вид в КР держится. Тренирует студентов и играет сама. Призналась ИА «24.kg», что даже в союзное время бадминтон в КР развивался благодаря энтузиастам. «С развалом СССР наступило затишье. В 2000-е поиграла в федерации, которая ныне не работает. Сейчас новая волна. Надеюсь, поднимем бадминтон, — сказала она ИА «24.kg». — Нынешний турнир, например, еще не закончился, а уже можно сказать, что он удался!»

Фото: Один из матчей на турнире по бадминтону Dostor Badmin Open 2017

Крепкие соперники

И действительно, турнир прошел в праздничной атмосфере. «Играю 30 лет. Познакомились с Айдаром Мокеновым в Интернете, и он пригласил на турнир, — сказал ИА «24.kg» 50-летний алматинец Александр Воецкий. — Отличный зал, чудесные соперники. С каждым матчем все веселее. Да и в целом уровень турнира радует. Надеюсь, он станет традицией. Обязательно приедем еще. А вашим спортсменам будем рады на соревнованиях в Алматы».

Кыргызстанцы бились до конца, но победили амбициозные иностранцы. Высшую ступень пьедестала почета заняли Тин Ен Гу и Хан Ву Сойг из Южной Кореи. Вторыми стали Алексей Цой и Игорь Середенко, третье место разделили дуэты Асхат Хисамутдинов — Алексей Пак и Виктор Син — Хан Диохин (все из Казахстана).
Ссылка: http://24.kg/sport/45503/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
Таэквондисты сразились за звание чемпиона Бишкека
В Кыргызстане прошел чемпионат по спортивному скалолазанию
Чемпионат по легкой атлетике: назло зиме!
Лыжник из Кыргызстана стал 16-м на Азиатских играх
«Абдыш-Ата» и «Наше» пробились в финал Кубка Ала-Тоо по футболу
В Кыргызстане подвели итоги Кубка страны по футзалу
Кыргызстану доверили чемпионат Азии по дзюдо
Токсонбай Асанов возглавил Дирекцию по национальным видам спорта
Алмазбек Касенов возглавил Дирекцию по олимпийским видам спорта
Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч
Популярные новости
Лидер сборной по&nbsp;волейболу: Днем у&nbsp;меня в&nbsp;руках скальпель, а&nbsp;вечером&nbsp;&mdash; мяч Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч
Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на&nbsp;турнире в&nbsp;Бразилии Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире в Бразилии
Спортивный календарь с&nbsp;13 по&nbsp;19 февраля Спортивный календарь с 13 по 19 февраля
Айсулуу Тыныбекова завоевала &laquo;серебро&raquo; в&nbsp;женской борьбе, несмотря на&nbsp;травму Айсулуу Тыныбекова завоевала «серебро» в женской борьбе, несмотря на травму
Бизнес
MegaCom поддержал первый республиканский турнир по&nbsp;бадминтону MegaCom поддержал первый республиканский турнир по бадминтону
Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на&nbsp;O!TV Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан
MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE