Бадминтон. Новая волна

Бадминтон в Кыргызстане только набирает обороты. Накануне в Бишкеке на базе АУЦА прошел крупнейший в истории КР турнир по данному виду спорта — Dostor Badmin Open 2017.
Снова в тренде
Баталии развернулись в парном разряде. Участвовали 11 дуэтов из девяти стран. Среди них респектабельные господа, поджарые юноши и стройные девчата. Обстановка дружная, хотя многие увидели друг друга впервые. Некоторые иностранцы специально приехали в КР ради турнира, другие тут живут и с радостью восприняли новость о чемпионате.
Организатор — Федерация бадминтона и сквоша КР. Существует она не первый год, но такие турниры еще не проводила.
«Утром провели соревнования среди студентов. Первое место заняли учащиеся
«У нас неплохие перспективы, есть база для скачка. В Бишкеке четыре зала, где играют в бадминтон. Пять лет назад возраст тех, кто им занимается, составлял 40–50 лет. Сейчас — 25–30. В секциях много студентов, начинают приходить дети», — добавил Айдар Мокенов.
Ювелирная точность
Многие воспринимают бадминтон как развлечение и вид досуга и в тонкости правил не вникают. А ведь это серьезный олимпийский вид спорта! Играть на пляже и в оборудованном зале — разные вещи.
Тут все как положено: натянута сетка, на полу — разметка. Участники мастеровиты и неуступчивы — порой отбивают невероятные удары. Некоторые хитрят и бьют несильно: волан приземляется вплотную к сетке, и соперник не успевает до него добежать. Другие, наоборот, лупят мощно в расчете на то, что противник не успеет отреагировать. Площадка не очень большая, и можно запросто отправить волан в аут. Провести результативную атаку — почти ювелирное искусство! Самые затяжные розыгрыши продолжаются минуты две. Концентрация адреналина в воздухе в это время достигает максимума. Многие не сдерживают эмоций, крича и рыча в конце напряженного розыгрыша. Побеждает, как правило, тот, кто меньше ошибается.
Играющий тренер
На равных с мужчинами играла многоопытная Татьяна Петрова. В бадминтоне она 35 лет, в свое время выступала за сборную Киргизской ССР, была чемпионкой республики в одиночном, парном и смешанном разряде. Сегодня — одна из тех, на ком этот вид в КР держится. Тренирует студентов и играет сама. Призналась ИА «24.kg», что даже в союзное время бадминтон в КР развивался благодаря энтузиастам. «С развалом СССР наступило затишье. В
Крепкие соперники
И действительно, турнир прошел в праздничной атмосфере. «Играю 30 лет. Познакомились с Айдаром Мокеновым в Интернете, и он пригласил на турнир, — сказал ИА «24.kg»
Кыргызстанцы бились до конца, но победили амбициозные иностранцы. Высшую ступень пьедестала почета заняли Тин Ен Гу и Хан Ву Сойг из Южной Кореи. Вторыми стали Алексей Цой и Игорь Середенко, третье место разделили дуэты Асхат Хисамутдинов — Алексей Пак и Виктор Син — Хан Диохин (все из Казахстана).