«Мир» встает на лыжи

В Чуйской области 18 февраля прошли состязания по зимним видам спорта в честь 25-летия межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Чемпионат «Мира»

Увлечение горными лыжами и сноубордингом в Кыргызстане охватило массу людей. Зимой они проводят в горах все выходные, катаясь в свое удовольствие и делая оригинальные фотографии. Участники чемпионата «Мира», как его остроумно окрестили, совместили приятное с полезным: прокатились с горки с ветерком и поборолись за призы. Узнав, что на кону стоят видеокамеры GoPro, наушники и ни много ни мало — селфи-палки , я до глубины души пожалел, что катанию на горных лыжах всю жизнь предпочитал езду на троллейбусе.

Поутру падал снег и было прохладно, но к старту выглянуло солнышко и потеплело. Свежий воздух, приятная музыка и всюду добродушная публика. Благодать!

Замечаю среди участников чемпионку Кыргызстана по дзюдо, бронзового призера II Всемирных игр кочевников по борьбе алыш Мээрим Момунову.

Любители экстрима

«Приехала сюда ради активного отдыха. Главное — участие. В себе не уверена, потому что давно не каталась. Но лыжи — мое хобби», — сказала она ИА «24.kg».

«Очень весело, настроение на все сто! — радуется еще одна любительница экстрима, воздушная гимнастка Аида Акматова. — Хочется поздравить «Мир» с праздником. Люблю этот канал. Процветания ему!»

За победу в трех возрастных группах боролись около 50 участников разного уровня подготовки. Некоторые пролетели по дистанции пулей, играючи. Другим гонка далась гораздо сложнее, но тем искреннее были их эмоции после финиша.

В состязаниях по сноубордингу среди мужчин лучшим стал Роман Панченко, среди женщин — Алина Ачкасова, а среди детей — Семен Гончаров. Ему всего 13 лет, а он уже демонстрирует зрелый уровень катания на доске.

«Трасса теплая, пологая, и ехать по ней было легко. Тем более что я уже девять лет на сноуборде катаюсь. Из них пять — профессионально, — сообщил Семен Гончаров. — В любом случае победой доволен!»

В состязаниях по горным лыжам среди детей победила шестилетняя Маргарита Коновченко, среди мужчин лучшим стал Жакшылык Юсупов. Женская гонка получилась самой напряженной на чемпионате. Первой финишировала Елена Николаева, лишь за несколько метров до конца обогнавшая соперницу.

«Трасса показалась мне несложной, любительской, — сказала ИА «24.kg» Елена Николаева. — Занимаюсь горными лыжами уже лет 15. А еще скалолазанием и велоспортом». Вот такие на чемпионате были универсалы!

Горнолыжная страна

Далеко не все каналы, вешающие в КР, уделяют время пропаганде спорта. «Мир» личным примером показал, что делать это можно и нужно. Причем это не последнее мероприятие, которое МТРК запланировала в честь своего юбилея.

«День рождения у нас в октябре. Символично, что именно в Кыргызстане, на саммите глав государств СНГ, принято решение о создании МТРК. Сегодня общая аудитория медиаресурсов «Мира» — свыше 130 миллионов человек. Вещаем не только в СНГ, но и в Европе, — сообщила ИА «24.kg» директор национального филиала этой компании Динара Суймалиева. — Наверное, главное, что у нас получается, — объединять народы и помогать им находить взаимопонимание».

Она отметила, что у МТРК есть большой план, предполагающий юбилейные акции во всех странах Содружества. Для КР нынешние состязания — только первая ласточка. Планируется цикл спортивных, музыкальных, социальных и телевизионных проектов. «Кыргызстан — горнолыжная страна» — это уже бренд! Сегодняшнее мероприятие полезно для его продвижения в международном информационном пространстве», — добавила Динара Суймалиева.

Фотогалерея. Автор: МТРК «Мир». Состязания по горным лыжам и сноубордингу в честь 25-летия МТРК «Мир»

Автор видео: МТРК «Мир»