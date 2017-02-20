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Спорт

«Альянс» выиграл 1-й тур клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

«Альянс» выиграл первый тур открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

По их словам, соревнования прошли 17—19 февраля в Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали 12 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из КР, Казахстана и Туркменистана. Без поражений выступил бишкекский «Альянс», за который играли мастера спорта КР Алишер Якупбаев и Талгат Сагындыков и МС РК Бекулан Жамал. На втором месте «Алматы», на третьем — «Караганда».

«Победитель клубного чемпионата определяется по итогам четырех туров», — отметили в ассоциации.
Ссылка: http://24.kg/sport/45486/
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