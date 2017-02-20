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Спорт

Кыргызстанцы выиграли три схватки на Кубке Европы по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли три схватки на открытом Кубке Европы по дзюдо, прошедшем накануне в Риме (Италия). Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, в соревнованиях участвовали около 260 спортсменов из 36 стран, в том числе четыре представителя КР. В весовой категории до 60 килограммов Арген Бакытбек уулу на старте победил Марселя Бизона (Германия) и Андреа Карлино (Италия), однако затем не справился с Винсеном Лимаром (Франция) и Оружем Вализадой (Азербайджан). Итог — седьмое место.

В весе до 66 кг Бектур Рысмамбетов одолел Эмиля Хасанова (Азербайджан) и уступил Джасперу Лефевру (Бельгия). В категории до 90 кг Фарух Булекулов не справился с Патриком Чичомски (Польша). В категории свыше 100 кг Юрий Краковецкий проиграл Хиоге Оте (Япония).
Ссылка: http://24.kg/sport/45485/
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