Кыргызстанцы выиграли три схватки на Кубке Европы по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли три схватки на открытом Кубке Европы по дзюдо, прошедшем накануне в Риме (Италия). Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, в соревнованиях участвовали около 260 спортсменов из 36 стран, в том числе четыре представителя КР. В весовой категории до 60 килограммов Арген Бакытбек уулу на старте победил Марселя Бизона (Германия) и Андреа Карлино (Италия), однако затем не справился с Винсеном Лимаром (Франция) и Оружем Вализадой (Азербайджан). Итог — седьмое место.

В весе до 66 кг Бектур Рысмамбетов одолел Эмиля Хасанова (Азербайджан) и уступил Джасперу Лефевру (Бельгия). В категории до 90 кг Фарух Булекулов не справился с Патриком Чичомски (Польша). В категории свыше 100 кг Юрий Краковецкий проиграл Хиоге Оте (Япония).