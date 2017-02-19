Айсулуу Тыныбекова завоевала «серебро» в женской борьбе, несмотря на травму

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова сегодня завоевала «серебро» на международном турнире по женской борьбе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, в городе Клиппане (Швеция) прошли состязания Klippan Lady Open. Медали разыгрывали среди кадетов и взрослых. В младшей группе в весовой категории 56 килограммов кыргызстанка Нураида Анаркулова выиграла одну схватку из трех и заняла девятое место.

В старшей группе в весе 48 кг Айсалкын Кожомкул кызы заняла 14-е место, в весе 53 кг Назира Марсбек кызы стала 16-й . В категории 63 кг Мээрим Жуманазарова заняла седьмое место, а в категории 75 кг Айпери Медет кызы стала пятой.

Айсулуу Тыныбекова выступала в весе 58 кг. В первом круге она со счетом 4:3 победила Аки Ханаи (Япония), затем была сильнее Элин Нилссон (Швеция) — 8:1 и Юзуры Кумано (Япония) — 9:6. В финале Тыныбекова должна была встретиться с Валерией Кобловой (Россия) и могла взять у нее реванш за поражение в полуфинале Олимпиады-2016 . Однако из-за травмы от борьбы отказалась. Итог — второе место.

«18 февраля во время полуфинала Айсулуу повредила колено. Но довела схватку до конца и победила. Сегодня утром колено немного опухло, и она не смогла его полностью согнуть. Оценив ситуацию, главный тренер сборной Нурбек Изабеков не разрешил ей бороться в финале, чтобы не усугублять травму, — сообщил ИА «24.kg" старший тренер Байгазы Кенжебаев. — Травма у нее средней степени тяжести (подозрение на сильное растяжение). На восстановление уйдет около месяца».