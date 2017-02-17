В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, соревнования прошли 16—17 февраля в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Участвовали более 250 спортсменов.

В весовой категории до 57 килограммов победил Хуршид Парпиев, до 61 кг — Улукбек Жолдошбеков, до 65 кг — Аскарбек Абдыгапар уулу.

В весе до 70 кг лучшим стал Музафар Юнусов, до 74 кг — Муслим Евлаев, до 86 кг — Саякбай Усупов. В категории до 97 кг первенствовал Орозбек Аширов, до 125 кг — Айбек Усупов.

«Одна из главных целей турнира — комплектование сборной страны», — отметили в Госагентстве.