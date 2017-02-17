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Спорт

Каратисты из Кыргызстана завоевали три медали на турнире в Казахстане

Каратисты из Кыргызстана завоевали три медали на турнире, прошедшем в Казахстане. Об этом ИА «24.kg» сообщил руководитель отдела Международной федерации шинкиокушинкай карате в КР, тренер Владимир Бычков.

По его словам, в городе Таразе завершился первый объединенный открытый чемпионат Джамбылской области по контактным видам единоборств. Участвовали более 150 спортсменов. КР представляли пять бойцов из клуба «Буси».

Каныкей Касымбекова, выступавшая в весовой категории до 50 килограммов, и Айпери Борошева (свыше 50 кг) завоевали золотые награды, а Ламия Ушур (свыше 45 кг) — «серебро». Назир Мелисов (свыше 45 кг) стал четвертым.
Ссылка: http://24.kg/sport/45420/
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