Три команды вышли в полуфинал Кубка Кыргызстана по футзалу

Три команды вышли в ½ финала Кубка Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, в Бишкеке в ФОК «Газпром» 16 февраля состоялись очередные матчи финальной части турнира. В группе, А «Востокэлектро» со счетом 8:7 переиграл «Достук», а «Алга» разгромила «Баткен City» — 11:1. И «Востокэлектро», и «Алга», набрав по шесть очков, обеспечили себе место в полуфинале. В группе В «Мурас» одолел ГНС (9:2) и также вышел в ½ финала. EREM победил «Талас» — 8:2.

Как сообщается, сегодня на турнире пройдут заключительные поединки группового этапа. Начало в 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00. Вход свободный.