Кыргызстану доверили чемпионат Азии по дзюдо

Кыргызстану доверили чемпионат Азии среди кадетов и молодежи по дзюдо. Об этом ИА «24.kg" сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, недавно президент федерации Жолдошбек Колбаев совершил официальный визит в Париж (Франция), где встретился с главой Азиатского союза дзюдо Обайдом
Считаем, данный чемпионат Азии окажет положительный эффект на подрастающее поколение и даст толчок развитию и популяризации дзюдо в Кыргызстане.Жолдошбек Колбаев
«Хочется поздравить вас с избранием на должность и отметить хорошие результаты работы Федерации дзюдо КР за последние годы. Уже сейчас понятно, что ваша страна полностью готова провести ЧА на международном уровне», — отметил Обайд