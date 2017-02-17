Кыргызстану доверили чемпионат Азии по дзюдо

Кыргызстану доверили чемпионат Азии среди кадетов и молодежи по дзюдо. Об этом ИА «24.kg" сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, недавно президент федерации Жолдошбек Колбаев совершил официальный визит в Париж (Франция), где встретился с главой Азиатского союза дзюдо Обайдом Ал-Анзи . Результатом встречи стало подписание контракта на проведение ЧА в Бишкеке 13—16 июля 2017 года.

Считаем, данный чемпионат Азии окажет положительный эффект на подрастающее поколение и даст толчок развитию и популяризации дзюдо в Кыргызстане. Жолдошбек Колбаев