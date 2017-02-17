В Кыргызстане стартовала финальная часть Кубка страны по футзалу

В Кыргызстане 15 февраля стартовала финальная часть Кубка страны по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, в первом туре группового этапа в группе, А «Востокэлектро» со счетом 8:3 победил «Баткен City», а «Алга» одолела «Достук» — 12:4. В группе В ГНС обыграла EREM (4:1), а «Мурас» был сильнее «Таласа» (7:3).

Как сообщается, турнир проходит в столице в ФОК «Газпром». На сегодня намечено четыре поединка: «Талас» — EREM (14.00), ГНС — «Мурас» (16.00), «Достук» — «Востокэлектро» (18.00) и «Баткен City» — «Алга» (20.00). Вход свободный.