Нашего собеседника с детства отличают упорство и целеустремленность. Родился в 1991 году в селе Оттук Тонского района
— Вы в кого такой высокий?
— В отца. Хотя в детстве ничто не предвещало, что вымахаю до 196 сантиметров. Был невысоким и пухлым, и мама часто говорила: «Ох, боюсь, не вырастешь». После школы поехал в Бишкек учиться в лицее и стал быстро прибавлять в росте. Когда через год вернулся домой, мама не узнала: стал выше на целую голову, а может, и на две!
— Почему решили стать спортсменом?
— У нас вся семья спортивная. Отец — КМС по баскетболу. Мама занималась легкой атлетикой. Старший брат, мой кумир детства, отлично играл в волейбол. Увлекались этим видом и другие братья. Правда, на профессиональном уровне никто не выступал, поскольку еще лет 10 назад волейбол в КР не был так развит, как сейчас.
В конце
Несколько лет играю за сборную КР. Прошлый год, как вы знаете, для нас сложился прекрасно. Победили на первом этапе отбора на ЧМ и стали вторыми на зональном чемпионате Азии. На ЧА провели пять встреч; дважды организаторы признавали меня лучшим игроком матча.
— Индивидуальные награды на турнирах такого уровня дорогого стоят!
-Без помощи товарищей по команде получить их было бы невозможно. У нас дружный коллектив, понимаем друг друга с полуслова. Упорно трудились, чтобы добиться поставленных целей. К отбору на ЧМ, например, несколько недель готовились на
— Тренируетесь часто?
— В клубе
— Чем увлекаетесь, кроме спорта?
— Музыкой. Вечерком соберемся с младшим братом: он играет на гитаре, а я пою. Иногда наоборот. Я меломан. Нравятся и местные исполнители (к примеру, Мирбек Атабеков), и зарубежные (российский рэпер Кравц).
— В КГМА хорошо учились?
— Да. Бывало, правда, пропускал занятия, когда уезжал на турниры. Потом, пока друзья гуляли, сидел за учебниками и догонял их.
— Что входит в ваши врачебные обязанности?
— Работаю травматологом. Участвую в операциях:
Знающих медиков в диагностическом и лечебном направлении хватает, но условия труда не очень хорошие. Многие опытные врачи давно уехали. Остались те, кого держит семья, и молодежь.
— Вы не уедете?
— Окончив ординатуру, возможно, стану спортивным медиком и буду помогать нашим атлетам восстанавливаться после травм.
— Долго играть будете?
— Хотелось бы до старости. Без волейбола не могу! Сегодня работал с семи утра и очень устал. Но вечером все равно пойду на тренировку. Мне повезло с руководителями: что на работе, что в клубе — понимающие люди.
— Государство премировало сборную за успехи на первом этапе отбора на ЧМ и зональном ЧА?
— Нет. Играем не за деньги, а за идею. Хотя от вознаграждения не отказались бы. Все пацаны работают, причем некоторые в двух местах. У многих семьи. Прошлым летом, когда ездили на
— В конце февраля стартует очередной чемпионат КР. Ваш клуб вновь нацелился на «золото»?
— Конечно! Но защитить титул будет непросто. В стране очень любят волейбол. Каждый день в разных регионах идут от двух до пяти турниров; то и дело появляются новые классные игроки. Уровень лиги растет. Раньше было три крепких команды: «Ош Бажы»,
— Весной сборной предстоит второй этап отбора на ЧМ…
— Соперники у нас серьезные — Индия, Казахстан и Пакистан. Волейбол в этих странах на профессиональном уровне. Но мы их не боимся. Ребята у нас способные. Главное — провести перед турниром хорошие сборы, и чтобы игрокам в этот период
Нам по силам попасть в финальную стадию ЧМ. Это позволит показать нашу Родину миру в лучшем свете и занять хорошее место в международном волейбольном рейтинге.
Хочу отметить огромный вклад генерального секретаря федерации Кылычбека Сарбагишева в развитие нашего спорта. Его страсть к волейболу — мотивация для игроков. Ему ведь тоже никто не помогает! Если останется на своем месте и продолжит совершенствовать нашу волейбольную систему, сборная КР на мировой арене добьется многого.