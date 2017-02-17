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Спорт

Лидер сборной по волейболу: Днем у меня в руках скальпель, а вечером — мяч

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Онолбек Каныбек уулу держит награду «Прорыв года», которую вручили Федерации волейбола КР за успехи в сезоне-2016 (январь 2017 года).
Волейбол в Кыргызстане на подъеме. В 2016-м стране доверили первый отборочный этап чемпионата мира. Сборная КР уверенно победила; лучшим игроком турнира признан Онолбек Каныбек уулу. О любви к спорту, взаимоотношениях в сборной, планах на новый сезон и жизни вне площадки именитый игрок и по совместительству врач рассказал ИА «24.kg».

Нашего собеседника с детства отличают упорство и целеустремленность. Родился в 1991 году в селе Оттук Тонского района Иссык-Кульской области. В школьные годы любил уроки биологии и химии, и это повлияло на выбор профессии. Решил, что хочет помогать людям. Отучился в лицее на провизора (фармацевта), а затем окончил КГМА. Ныне является клиническим ординатором в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Умело совмещает учебу и работу со спортом. Трижды (в 2013–2015 годах) признавался лучшим игроком страны.

— Вы в кого такой высокий?

— В отца. Хотя в детстве ничто не предвещало, что вымахаю до 196 сантиметров. Был невысоким и пухлым, и мама часто говорила: «Ох, боюсь, не вырастешь». После школы поехал в Бишкек учиться в лицее и стал быстро прибавлять в росте. Когда через год вернулся домой, мама не узнала: стал выше на целую голову, а может, и на две!

— Почему решили стать спортсменом?

— У нас вся семья спортивная. Отец — КМС по баскетболу. Мама занималась легкой атлетикой. Старший брат, мой кумир детства, отлично играл в волейбол. Увлекались этим видом и другие братья. Правда, на профессиональном уровне никто не выступал, поскольку еще лет 10 назад волейбол в КР не был так развит, как сейчас.

Фото: Архив Федерации волейбола КР. Онолбек Каныбек уулу (отбивает мяч) на зональном чемпионате Азии (Бангладеш, декабрь 2016 года).
Я впервые сыграл в него в школе. Получилось неплохо, благо, унаследовал от отца подвижность и хороший прыжок. Но особого интереса он у меня тогда не вызвал. Учась в лицее, увлекался бадминтоном и большим теннисом — был чемпионом Бишкека среди лицеистов. Всегда любил плавание.

В конце 2010-го на Иссык-Куле основали волейбольный клуб «Жаны-Муун». Его президент Мирлан Амантуров, мой двоюродный брат, пригласил на просмотр, и тренер Самат Догочиев рассмотрел во мне задатки волейболиста. Я стал игроком этой команды. На чемпионате КР мы несколько раз брали «бронзу». В 2015-м завоевали «серебро», а в 2016-м — долгожданное «золото». Был момент, когда меня звали выступать за казахский клуб, но из-за учебы остался здесь.

Несколько лет играю за сборную КР. Прошлый год, как вы знаете, для нас сложился прекрасно. Победили на первом этапе отбора на ЧМ и стали вторыми на зональном чемпионате Азии. На ЧА провели пять встреч; дважды организаторы признавали меня лучшим игроком матча.

Фото: Архив Федерации волейбола КР. Онолбек Каныбек уулу получает награду как лучший игрок отборочного турнира чемпионата мира-2018 (Чолпон-Ата, сентябрь 2016 года).

— Индивидуальные награды на турнирах такого уровня дорогого стоят!

-Без помощи товарищей по команде получить их было бы невозможно. У нас дружный коллектив, понимаем друг друга с полуслова. Упорно трудились, чтобы добиться поставленных целей. К отбору на ЧМ, например, несколько недель готовились на Иссык-Куле и в Бишкеке, и это принесло свои плоды. У нас и тренер замечательный — Андрей Анкудинов. Настоящий стратег, к каждому подход найдет.

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Слева направо: игрок сборной КР по волейболу Роман Шилов, главный тренер Андрей Анкудинов, генеральный секретарь ФВ КР Кылычбек Сарбагишев и лидер сборной Онолбек Каныбек уулу с наградой за 2016-й «Прорыв года» (Бишкек, январь 2017 года).

— Тренируетесь часто?

— В клубе «Жаны-Муун» занимаемся по вторникам, четвергам и субботам с семи до 10–11 вечера. В сборной — по воскресеньям. В остальные дни самостоятельно хожу в тренажерный зал. Ни дня без спорта! Я по жизни перфекционист, постоянно стараюсь доказать себе, что могу лучше и лучше.

— Чем увлекаетесь, кроме спорта?

— Музыкой. Вечерком соберемся с младшим братом: он играет на гитаре, а я пою. Иногда наоборот. Я меломан. Нравятся и местные исполнители (к примеру, Мирбек Атабеков), и зарубежные (российский рэпер Кравц).

— В КГМА хорошо учились?

— Да. Бывало, правда, пропускал занятия, когда уезжал на турниры. Потом, пока друзья гуляли, сидел за учебниками и догонял их.

Фото: Архив Онолбека Каныбек уулу. Онолбек Каныбек уулу учится на врача (2015 год).

— Что входит в ваши врачебные обязанности?

— Работаю травматологом. Участвую в операциях: где-то выступаю в качестве ассистента, а что-то делаю сам под наблюдением руководителя. В дальнейшем хочу заняться наукой и сделать открытие, которое позволит проводить процедуры для пациентов безболезненно. А то врачебная школа в стране старая.

Знающих медиков в диагностическом и лечебном направлении хватает, но условия труда не очень хорошие. Многие опытные врачи давно уехали. Остались те, кого держит семья, и молодежь.

— Вы не уедете?

— Окончив ординатуру, возможно, стану спортивным медиком и буду помогать нашим атлетам восстанавливаться после травм.

— Долго играть будете?

— Хотелось бы до старости. Без волейбола не могу! Сегодня работал с семи утра и очень устал. Но вечером все равно пойду на тренировку. Мне повезло с руководителями: что на работе, что в клубе — понимающие люди.

— Государство премировало сборную за успехи на первом этапе отбора на ЧМ и зональном ЧА?

— Нет. Играем не за деньги, а за идею. Хотя от вознаграждения не отказались бы. Все пацаны работают, причем некоторые в двух местах. У многих семьи. Прошлым летом, когда ездили на Иссык-Куль готовиться к первому этапу, приходилось брать отпуск без содержания.

— В конце февраля стартует очередной чемпионат КР. Ваш клуб вновь нацелился на «золото»?

— Конечно! Но защитить титул будет непросто. В стране очень любят волейбол. Каждый день в разных регионах идут от двух до пяти турниров; то и дело появляются новые классные игроки. Уровень лиги растет. Раньше было три крепких команды: «Ош Бажы», «Жаны-Муун» и «Салам-Алик». Но потом ситуация изменилась. Каждая команда — претендент на чемпионство. Невозможно предсказать итог ни одной игры!

Фото: Архив Онолбека Каныбек уулу. Онолбек Каныбек уулу и другие члены сборной КР на отборочном турнире чемпионата мира-2018 (Чолпон-Ата, сентябрь 2016 года).

— Весной сборной предстоит второй этап отбора на ЧМ…

— Соперники у нас серьезные — Индия, Казахстан и Пакистан. Волейбол в этих странах на профессиональном уровне. Но мы их не боимся. Ребята у нас способные. Главное — провести перед турниром хорошие сборы, и чтобы игрокам в этот период что-то платили.

Нам по силам попасть в финальную стадию ЧМ. Это позволит показать нашу Родину миру в лучшем свете и занять хорошее место в международном волейбольном рейтинге.

Хочу отметить огромный вклад генерального секретаря федерации Кылычбека Сарбагишева в развитие нашего спорта. Его страсть к волейболу — мотивация для игроков. Ему ведь тоже никто не помогает! Если останется на своем месте и продолжит совершенствовать нашу волейбольную систему, сборная КР на мировой арене добьется многого.
Ссылка: http://24.kg/sport/45193/
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