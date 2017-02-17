Кыргызстанцы завоевали четыре медали на чемпионате Азии по карате-до (по версии WFSKO). Об этом сообщил спортсмен Александр Сурков.

По его словам, соревнования завершились в городе Мумбаи (Индия). Участвовали около двух тысяч спортсменов из 18 стран. Кыргызстанцы Александр Сурков и Екатерина Руренко выступили в двух разделах. 15-летняя Екатерина в разделе «кумите» уверенно завоевала «золото», а в «ката» — «серебро». Опытнейший Александр Сурков в обоих разделах занял высшую ступень пьедестала почета.