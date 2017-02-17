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Спорт

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на чемпионате Азии по карате-до

Фото: А.Сурков. Победители чемпионата Азии-2017 по карате-до Александр Сурков и Екатерина Руренко

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на чемпионате Азии по карате-до (по версии WFSKO). Об этом сообщил спортсмен Александр Сурков.

По его словам, соревнования завершились в городе Мумбаи (Индия). Участвовали около двух тысяч спортсменов из 18 стран. Кыргызстанцы Александр Сурков и Екатерина Руренко выступили в двух разделах. 15-летняя Екатерина в разделе «кумите» уверенно завоевала «золото», а в «ката» — «серебро». Опытнейший Александр Сурков в обоих разделах занял высшую ступень пьедестала почета.

«Свои победы посвятил двум сыновьям-близнецам, родившимся за три месяца до данного чемпионата, — сказал Александр Сурков. — Спортивный год начинается хорошо. Впереди чемпионат Центральной Азии и чемпионат мира».
Ссылка: http://24.kg/sport/45182/
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