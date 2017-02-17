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Спорт

Каримберди уулу Мухаммед выиграл Кубок Федерации снукера Кыргызстана

Каримберди уулу Мухаммед выиграл Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg»
сообщил президент федерации Константин Коробов.

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По его словам, соревнования завершились сегодня в Бишкеке. Участвовали 24 спортсмена. В полуфинале Каримберди уулу Мухаммед победил Кубанычбека Сагындыкова — 5:3, а Сыймык Ураимов с таким же счетом одолел Калысхана Сагыналиева. В финале Каримберди уулу Мухаммед был сильнее Сыймыка Ураимова — 7:2.

«Мы довольны тем, как прошли состязания, ребята в хорошей форме. Лучший брейк у Сыймыка Ураимова — 69, — отметил Константин Коробов. — Кубок Федерации стал этапом подготовки к чемпионату Азии (до 21 года), который пройдет в апреле в Индии, и к чемпионату Азии, запланированному на май в Кыргызстане».
Ссылка: http://24.kg/sport/45094/
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