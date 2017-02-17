Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по лыжному ориентированию в РК

Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по лыжному ориентированию в Казахстане. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их данным, в Алматинской области 13—16 февраля проходит открытый Кубок РК по ориентированию на лыжах. Борьба за победу идет в нескольких возрастных группах. В первый день участники выявляли лучших на средних дистанциях.

В категории W18 победила алматинка Алина Рахманова, преодолевшая 3,5 километра за 48 минут 40 секунд. Кыргызстанка Елена Таранова стала четвертой (1 час 17 минут 4 секунды), а Анна Омельяненко — шестой (1 час 48 минут 36 секунд).

В категории M45 Игорь Крутиенко занял первое место, преодолев это же расстояние за 1 час 6 минут 23 секунды. Александр Семенов стал вторым — 1 час 6 минут 41 секунда.