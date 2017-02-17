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Спорт

В Бишкеке стартовал международный турнир по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» стартовал международный турнир имени Ю.Посевина. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в первом туре участвовали 18 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из КР, Казахстана и Узбекистана. В командном зачете тройку лидеров составили коллективы из РК — «Алматы-1», «Харки-Масанчи» и «Жамбыл».

В личном зачете среди девушек первой стала Анеля Бахыт («Алматы-1»), второй — Айгерим Асыкбек («Жамбыл»), третьей — Ситора Холикова (Токмак). Среди юношей тройку лидеров составили Искендер Харки, Муслим Харки (оба из «Харки-Масанчи») и Акылбек Касымов (Бишкек).

«Юрий Посевин — первый президент федерации настольного тенниса Киргизской ССР. Активно участвовал в развитии этого вида спорта у нас в стране, — отметили в ассоциации. — Стартовавший чемпионат состоит из четырех туров, так что вся борьба впереди».
Ссылка: http://24.kg/sport/45017/
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