В Бишкеке стартовал международный турнир по настольному теннису

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» стартовал международный турнир имени Ю.Посевина. Об этом сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.
Как отмечается, в первом туре участвовали 18 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из КР, Казахстана и Узбекистана. В командном зачете тройку лидеров составили коллективы из РК —
В личном зачете среди девушек первой стала Анеля Бахыт (
«Юрий Посевин — первый президент федерации настольного тенниса Киргизской ССР. Активно участвовал в развитии этого вида спорта у нас в стране, — отметили в ассоциации. — Стартовавший чемпионат состоит из четырех туров, так что вся борьба впереди».