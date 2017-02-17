Определились все полуфиналисты чемпионата Кыргызстана по футзалу

Определились все полуфиналисты Суперлиги — чемпионата Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.
По ее данным, накануне в Бишкеке состоялись заключительные поединки предварительного этапа национального первенства. «Востокэлектро» поочередно одолел «Нурфинанс» (6:3) и «Мурас» (6:2). «Мурас» победил «Нурфинанс» (7:2).
Как отмечается, «Востокэлектро», набравший в 16 матчах 28 очков, занял четвертое место на предварительном этапе. Первую тройку составили «Мурас» (40 очков), EREM (33 очка) и «Алга» (32 очка). Эти четыре команды получили право сыграть в