Определились все полуфиналисты чемпионата Кыргызстана по футзалу

Определились все полуфиналисты Суперлиги — чемпионата Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

По ее данным, накануне в Бишкеке состоялись заключительные поединки предварительного этапа национального первенства. «Востокэлектро» поочередно одолел «Нурфинанс» (6:3) и «Мурас» (6:2). «Мурас» победил «Нурфинанс» (7:2).