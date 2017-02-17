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Спорт

Дзюдоисты из КР выиграли четыре схватки на турнире Grand Slam в Париже

Дзюдоисты из Кыргызстана выиграли четыре схватки на турнире Grand Slam по дзюдо, прошедшем накануне в Париже (Франция). Об этом сообщил сайт ippon.org.

По его данным, на татами вышли более 400 спортсменов из 61 страны, в том числе четыре кыргызстанца. В весовой категории 60 килограммов Арген Бакытбек уулу на старте одолел Филипа Графа (Германия), но затем уступил Наохисе Такато (Япония). В весе 66 кг Бектур Рысмамбетов в первом круге взял верх над Александром Мариаком (Франция), а во втором не справился с Важой Маргвелашвили (Грузия).

В категории 90 кг Фарух Булекулов победил Луи Крибера Ганьона (Канада) и уступил Максу Стюарту (Великобритания). Наконец, в весе свыше 100 кг главная надежда многих болельщиков Юрий Краковецкий в дебютной схватке победил Эктора Кампоса (Аргентина), однако затем оказался слабее Дууренбаяра Улзиибаяра (Монголия).

Таким образом, все кыргызстанцы выбыли из борьбы во втором круге.
Ссылка: http://24.kg/sport/44932/
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