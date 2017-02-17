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Спорт

Кикбоксеры из Кыргызстана триумфально выступили на Кубке Европы

Кикбоксеры из Кыргызстана триумфально выступили на открытом Кубке Европы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, соревнования прошли в городе Карловаце (Хорватия). Участвовали представители 25 стран. Среди них пять кыргызстанцев из города Токмака, выступавших под руководством тренера Малика Хихи. Данияр Жолдошев и Муса Паншаров бились среди взрослых, а Акрам Баратов, Дильшат Маслянов и Шерзод Кабутов — среди юниоров. Каждый в своей весовой категории стал обладателем Кубка Европы.

«Данияр Жолдошев, например, выступал в разделе «фулл-контакт» в весе 51 килограмм. В ходе турнира он поочередно одолел представителей Германии, Хорватии и Турции, — отметили в федерации. — Паншаров в финале был сильнее итальянца, Баратов победил норвежца, Маслянов и Кабутов — хорвата».
Ссылка: http://24.kg/sport/44931/
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