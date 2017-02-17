Кикбоксеры из Кыргызстана триумфально выступили на Кубке Европы

Кикбоксеры из Кыргызстана триумфально выступили на открытом Кубке Европы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, соревнования прошли в городе Карловаце (Хорватия). Участвовали представители 25 стран. Среди них пять кыргызстанцев из города Токмака, выступавших под руководством тренера Малика Хихи. Данияр Жолдошев и Муса Паншаров бились среди взрослых, а Акрам Баратов, Дильшат Маслянов и Шерзод Кабутов — среди юниоров. Каждый в своей весовой категории стал обладателем Кубка Европы.