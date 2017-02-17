В Бишкеке подвели итоги чемпионата города по ушу

В Бишкеке подвели итоги чемпионата города по традиционному ушу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.
По их словам, состязания прошли в центре «Сейтек» с участием более 150 спортсменов. Они продемонстрировали такие стили, как наньцюань, чан цюань, тайцзицюань, шаолиньский кулак и другие. Выступали с мечом, саблей, хлыстом и еще несколькими видами оружия.
Как сообщается, в разных видах программы победили Султан Эсенаманов, Диаз Алишеров, Дарья Соловьева (все из клуба «Молния»), Дарья Порох, Мирлан кызы Сезим, Алия Самудинова, Нурдан Асылбеков, Актан и Салима Айтмамбетовы, Атай Турдукеев и Айсезим Бектеналыева (все из клуба
Как сообщается, по итогам чемпионата сформирована сборная Федерации традиционного ушу КР для участия в предстоящем международном турнире «Московские звезды