В Бишкеке прошел шахматный турнир памяти Ташболота Тюлеева

В Бишкеке 12 февраля прошел шахматный блиц-турнир , посвященный памяти Ташболота Тюлеева. Об этом ИА «24.kg» сообщил организатор состязаний Ислам Байсынов.

По его словам, за победу боролись 90 спортсменов. Сыграно девять туров. Среди мужчин Эльдияр Орозбаев и Адилет Аттокуров набрали по 7,5 очка. По дополнительным показателям Орозбаев занял первое место, а Аттокуров остался на втором. Третьим стал Эсенбек уулу Илимбек (7 очков).

Среди девушек пьедестал почета заняли Шахнази Мусаева (5 очков), Заирбек кызы Бегимай (4,5 очка) и Мирлан кызы Азалия (4 очка). «Данный турнир проходил впервые, он будет ежегодным», — отметил Ислам Байсынов.