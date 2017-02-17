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Спорт

Кыргызстанка заняла третье место на международном турнире по стрельбе

Кыргызстанка заняла третье место на международном турнире по пулевой стрельбе, прошедшем в Амстердаме (Нидерланды). Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Виктор Суровцев.

По его словам, в состязаниях Inter Shot участвовали около 20 стран. Борьба за победу шла среди взрослых и юниоров. Из семи кыргызстанцев в восьмерку финалистов пробились четверо. «До пьедестала почета добралась моя воспитанница Каныкей Кубанычбекова. В упражнении ВП-4 (стрельба на 10 метров из пневматической винтовки) она показала классный результат — 413,8 очка, позволивший ей выиграть бронзовую медаль», — сказал Виктор Суровцев.

«В марте собираемся на состязания в Алматы. Думаю, там результаты тоже будут хорошие», — добавил он.
Ссылка: http://24.kg/sport/44926/
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