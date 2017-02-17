Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире в Бразилии

Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире, прошедшем 11 февраля в Бразилии. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их данным, в городе Сан-Паулу состоялся международный турнир Real Fight Championship по смешанным единоборствам. В программе было 10 боев с участием спортсменов из Бразилии, КР, Украины, Японии, Англии и Филиппин. Опытный Замирбек Сыргабаев, известный многим победой над легендой ММА Джеффом Монсоном, бился в весовой категории 93,5–120,7 килограмма. Его противником был Карлос Тойота (Бразилия). Сыргабаев отправил его в нокаут.