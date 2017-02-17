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Спорт

Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире в Бразилии

Боец ММА Замирбек Сыргабаев победил на турнире, прошедшем 11 февраля в Бразилии. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их данным, в городе Сан-Паулу состоялся международный турнир Real Fight Championship по смешанным единоборствам. В программе было 10 боев с участием спортсменов из Бразилии, КР, Украины, Японии, Англии и Филиппин. Опытный Замирбек Сыргабаев, известный многим победой над легендой ММА Джеффом Монсоном, бился в весовой категории 93,5–120,7 килограмма. Его противником был Карлос Тойота (Бразилия). Сыргабаев отправил его в нокаут.

Кроме того, в весе 66,3 кг еще в одном кыргызско-бразильском противостоянии Немат Абдрашитов победил Густаво Вурлитзера.
Ссылка: http://24.kg/sport/44921/
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