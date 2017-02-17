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Спорт

Восемь кыргызстанцев в двадцатке лучших мирового рейтинга борьбы

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Награждение лучших спортсменов КР 2016 года. В центре — Арсен Эралиев. Справа от него — Эламан Догдурбек уулу, слева — Айсулуу Тыныбекова.

Восемь кыргызстанцев идут в двадцатке лучших мирового рейтинга борьбы. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, накануне опубликовавший свежий список.

В рейтинг включены три стиля — греко-римская, вольная и женская борьба. В каждом из них по восемь весовых категорий, а в тех, в свою очередь, по 20 лучших борцов.

В рейтинге греко-римской борьбы в весовой категории 59 килограммов сразу два кыргызстанца: Арсен Эралиев (пятое место) и Каныбек Жолчубеков (десятое). В весе 71 кг Руслан Царев идет 15-м. В категории 75 кг Эсен Асанов занимает 20-ю строчку. Наконец, в весе 130 кг Мурат Рамонов также на 15-м месте.

Как сообщается, в рейтинге вольной борьбы два кыргызстанца. В весе 70 кг Эламан Догдурбек уулу идет четвертым, а в весе 97 кг Магомед Мусаев — 11-м. В рейтинге женской борьбы кыргызстанка одна — Айсулуу Тыныбекова. В категории 58 кг она занимает пятое место.

Отметим, спортсмены включены в рейтинг за заслуги на нескольких последних крупных турнирах. Эламан Догдурбек уулу, например, в декабре выиграл «бронзу» на чемпионате мира. Эралиев и Тыныбекова стали пятыми на Олимпиаде.
Ссылка: http://24.kg/sport/44842/
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