Восемь кыргызстанцев в двадцатке лучших мирового рейтинга борьбы

Восемь кыргызстанцев идут в двадцатке лучших мирового рейтинга борьбы. Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы, накануне опубликовавший свежий список.
В рейтинг включены три стиля — греко-римская, вольная и женская борьба. В каждом из них по восемь весовых категорий, а в тех, в свою очередь, по 20 лучших борцов.
В рейтинге
Как сообщается, в рейтинге вольной борьбы два кыргызстанца. В весе 70 кг Эламан Догдурбек уулу идет четвертым, а в весе 97 кг Магомед Мусаев —
Отметим, спортсмены включены в рейтинг за заслуги на нескольких последних крупных турнирах. Эламан Догдурбек уулу, например, в декабре выиграл «бронзу» на чемпионате мира. Эралиев и Тыныбекова стали пятыми на Олимпиаде.