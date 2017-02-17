Спортивный календарь с 13 по 19 февраля

Игроки, которые займут с первого по
«Отстрелявшись» на Всемирной универсиаде, наши горнолыжники отправились в Европу. На ЧМ они борются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на
Нынешний сезон для наших снукеристов будет насыщенным. Чего стоит чемпионат Азии, который пройдет в Кыргызстане. Кубок Федерации — один из этапов подготовки к нему.
За победу борются более 300 спортсменов из 17 стран, в том числе два представителя Кыргызстана — Асыл Абдыжапар и Тологон тегин Семетей.
Европейское турне наших дзюдоистов продолжается. В Риме выступят четыре кыргызстанца, в том числе именитый Юрий Краковецкий.
Участники определят лучших в четырех возрастных группах: 1998–1999 годы рождения, 2000–2001, 2001–2003 и 2004 год рождения и младше. В программе состязания в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг». Организатор — Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания КР.
На корты выйдут более 40 спортсменок из 21 страны. Среди них кыргызстанка Эмма Нургазиева. Она уже несколько недель подряд играет на различных турнирах в Анталье. Пока неудачно.
За победу поборются более 40 теннисисток из 12 стран, в том числе представительница Кыргызстана Ксения Палкина, недавно неплохо выступившая на состязаниях в Турции.
15 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, первый тур. Бишкек, ФОК «Газпром»
Соревнования выходят на финишную прямую. Наиболее предпочтительные шансы на завоевание трофея имеет клуб «Мурас», лидирующий во втором главном турнире КР — Суперлиге.
«Востокэлектро» — «Баткен Сити», 14.00,
EREM — ГНС, 18.00,
«Мурас» — «Талас», 20.00.
16 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, второй тур. Бишкек, ФОК «Газпром»
«Талас» — EREM, 14.00,
ГНС — «Мурас», 16.00,
«Достук» — «Востокэлектро», 18.00,
«Баткен Сити» —
Недавно республиканское первенство провели борцы
Кыргызстан представят девять спортсменов. Возрастная категория — кадеты (2000–2001 годы рождения).
На турнире выступят шесть представительниц нашей республики, в том числе именитая Айсулуу Тыныбекова, которая сейчас в отличной форме.
17 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, третий тур. Бишкек, ФОК «Газпром»
«Востокэлектро» —
«Баткен Сити» — «Достук», 16.00,
EREM — «Мурас», 18.00,
ГНС — «Талас», 20.00.
Ожидается участие более 200 спортсменов (1999 года рождения и старше) из всех регионов. Одна из главных целей — подготовка к международным соревнованиям.
18 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром»
18 февраля. Открытый чемпионата города Бишкека по таэквондо ITF. Бишкек, ФОК в микрорайоне
Борьба за победу развернется в нескольких возрастных группах. Организатор — федерация, возглавляемая Виталием Олейниченко.
Ранее зимние Азиады проводились раз в четыре года, однако в этот раз перерыв по определенной причине составил шесть лет. Участвует 31 страна; в программе — 11 видов спорта. Кыргызстан представляют 33 спортсмена, которые выступят на турнирах по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. По прогнозу главы спортивного ведомства, наилучшие шансы на успех у хоккеистов и горнолыжников. Материалы об их подготовке здесь и здесь.
19 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром»
Финал, 15.00.
19 февраля. Открытый республиканский турнир DostorBadminOpen-2017 по бадминтону. Бишкек, АУЦА, 11.00
Данный вид спорта в Кыргызстане развивается не первый год, но крупные турниры пока проходят нечасто. Нынешний — хорошая возможность увидеть профессиональный (не пляжный) бадминтон воочию и оценить уровень наших игроков.