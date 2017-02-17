Спортивный календарь с 13 по 19 февраля

4—13 февраля . Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по шахматам (первая лига). Бишкек

Игроки, которые займут с первого по 15-е место, получат право выступить в высшей лиге. Турнир проводится по швейцарской системе.



6—19 февраля . Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Санкт-Мориц (Швейцария)

«Отстрелявшись» на Всемирной универсиаде, наши горнолыжники отправились в Европу. На ЧМ они борются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпиаду-2018 , и стараются подойти к пику формы в преддверии Азиатских игр.



11—14 февраля . Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек

Нынешний сезон для наших снукеристов будет насыщенным. Чего стоит чемпионат Азии, который пройдет в Кыргызстане. Кубок Федерации — один из этапов подготовки к нему.



13—22 февраля . Международные соревнования FerdowsiCupпо шахматам. Мешхед (Иран)

За победу борются более 300 спортсменов из 17 стран, в том числе два представителя Кыргызстана — Асыл Абдыжапар и Тологон тегин Семетей.



18—19 февраля . Открытый Кубок Европы по дзюдо. Рим (Италия)

Европейское турне наших дзюдоистов продолжается. В Риме выступят четыре кыргызстанца, в том числе именитый Юрий Краковецкий.





18—19 февраля . Чемпионат среди молодежи по спортивному лазанию. Бишкек, спортивно-развлекательный комплекс Smile

Участники определят лучших в четырех возрастных группах: 1998–1999 годы рождения, 2000–2001, 2001–2003 и 2004 год рождения и младше. В программе состязания в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг». Организатор — Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания КР.



13—19 февраля . Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты выйдут более 40 спортсменок из 21 страны. Среди них кыргызстанка Эмма Нургазиева. Она уже несколько недель подряд играет на различных турнирах в Анталье. Пока неудачно.



13—19 февраля . Международные соревнования среди женщин по теннису. Бергамо (Италия)

За победу поборются более 40 теннисисток из 12 стран, в том числе представительница Кыргызстана Ксения Палкина, недавно неплохо выступившая на состязаниях в Турции.



15 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, первый тур. Бишкек, ФОК «Газпром»

Соревнования выходят на финишную прямую. Наиболее предпочтительные шансы на завоевание трофея имеет клуб «Мурас», лидирующий во втором главном турнире КР — Суперлиге.

«Востокэлектро» — «Баткен Сити», 14.00,

«Алга-Бишкек» — «Достук», 16.00,

EREM — ГНС, 18.00,

«Мурас» — «Талас», 20.00.



16 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, второй тур. Бишкек, ФОК «Газпром»

«Талас» — EREM, 14.00,

ГНС — «Мурас», 16.00,

«Достук» — «Востокэлектро», 18.00,

«Баткен Сити» — «Алга-Бишкек» , 20.00.



16—17 февраля . Чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00

Недавно республиканское первенство провели борцы греко-римского стиля, теперь черед вольников. Впереди напряженный сезон, и важно определить кандидатов в сборную, которая будет выступать на заграничных турнирах. Медали разыграют в восьми весовых категориях.

16—19 февраля . Международные соревнования «Медвежонок» по вольной борьбе. Минск (Беларусь)

Кыргызстан представят девять спортсменов. Возрастная категория — кадеты (2000–2001 годы рождения).

17—19 февраля . Международные соревнования KlippanLadyOpen по женской борьбе. Клиппан (Швеция)

На турнире выступят шесть представительниц нашей республики, в том числе именитая Айсулуу Тыныбекова, которая сейчас в отличной форме.



17 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу, финальная стадия, третий тур. Бишкек, ФОК «Газпром»

«Востокэлектро» — «Алга-Бишкек» , 14.00,

«Баткен Сити» — «Достук», 16.00,

EREM — «Мурас», 18.00,

ГНС — «Талас», 20.00.



17—18 февраля . Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике в помещении. Бишкек, Академия физической культуры и спорта

Ожидается участие более 200 спортсменов (1999 года рождения и старше) из всех регионов. Одна из главных целей — подготовка к международным соревнованиям.



18 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром»

Полуфинал-1 , 16.00,

Полуфинал-2 , 18.00.





18 февраля. Открытый чемпионата города Бишкека по таэквондо ITF. Бишкек, ФОК в микрорайоне «Восток-5»

Борьба за победу развернется в нескольких возрастных группах. Организатор — федерация, возглавляемая Виталием Олейниченко.



18—26 февраля . VIII зимние Азиатские игры. Саппоро (Япония)

Ранее зимние Азиады проводились раз в четыре года, однако в этот раз перерыв по определенной причине составил шесть лет. Участвует 31 страна; в программе — 11 видов спорта. Кыргызстан представляют 33 спортсмена, которые выступят на турнирах по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, горным лыжам и фигурному катанию. По прогнозу главы спортивного ведомства, наилучшие шансы на успех у хоккеистов и горнолыжников. Материалы об их подготовке здесь и здесь.



19 февраля. Кубок Кыргызстана по футзалу. Бишкек, ФОК «Газпром»

Финал, 15.00.







19 февраля. Открытый республиканский турнир DostorBadminOpen-2017 по бадминтону. Бишкек, АУЦА, 11.00

Данный вид спорта в Кыргызстане развивается не первый год, но крупные турниры пока проходят нечасто. Нынешний — хорошая возможность увидеть профессиональный (не пляжный) бадминтон воочию и оценить уровень наших игроков.