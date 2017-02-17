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Спорт

Ксения Палкина пробилась в четверку лучших на международном турнире по теннису

Кыргызстанка Ксения Палкина пробилась в четверку лучших на международном турнире по теннису, проходящем в городе Анталье (Турция). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, в одиночном разряде отечественная теннисистка стартовала на стадии квалификации и одолела украинку Катю Зуеву — 6:0, 5:2 (отказ). Однако в основной сетке турнира Палкина проиграла уже в первом круге и выбыла из борьбы.

В парном разряде кыргызстанка играла в дуэте с Владой Екшибаровой (Израиль). В первом круге они одолели Габриэллу Акопян (Армения) и Нонну Кургинян (Россия) — 6:2, 6:3, затем оказались сильнее китаянок Жимы Ду и Ми Жомы Ю — 6:4, 7:6. В матче за выход в финал Палкина и Екшибарова не справились с Карин Кеннел (Швейцария) и Настей Колар (Словения) — 1:6, 3:6. В итоговом протоколе они разделили третье-четвертое место.

Кроме того, на турнире выступила кыргызстанка Эмма Нургазиева. В одиночном и парном разряде она проиграла в первом круге.
Ссылка: http://24.kg/sport/44825/
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