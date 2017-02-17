Кыргызстанцы выступили на турнире Aikol FC 4 Ak Bars Cup по ММА в Москве

Кыргызстанцы выступили на четвертом турнире лиги Aikol Fighting Championship — Aikol FC 4 Ak Bars Cup по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом сообщили организаторы состязаний.

По их словам, состязания проводились совместно с бойцовским клубом «Ак-Барс» под эгидой «Спорт против преступности» и при поддержке МВД КР.

Состоялось 13 рейтинговых и два главных боя. Самым коротким противостоянием стал поединок Урматбек уулу Нурсултана (клуб «Айкол»)и Адылбек уулу Манаса ( «Жаш-Куч» ). Нурсултан победил за 35 секунд, выполнив удушение «гильотина». Состоялся бой-реванш Арама Овсипяна («Солнце Пересвета») и Абдулхая Кутбидинова («Айкол»).

Фото: Aikol Fighting Championship.

«Абдулхай вновь доказал, что достоин победы, нокаутировав противника в первом раунде», — отметили организаторы.

После четырехмесячного перерыва в октагон вернулся Урматбек уулу Полотбек («Айкол»), который боролся с Алайбеком Сооронбаевым («Кумар Тим»). Спортсмены показали зрелищный бой. Единогласным решением судей победу одержал Урматбек уулу Полотбек.