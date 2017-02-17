Кыргызстанцы выступили на турнире Aikol FC 4 Ak Bars Cup по ММА в Москве

Кыргызстанцы выступили на четвертом турнире лиги Aikol Fighting Championship — Aikol FC 4 Ak Bars Cup по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом сообщили организаторы состязаний.
По их словам, состязания проводились совместно с бойцовским клубом
Состоялось 13 рейтинговых и два главных боя. Самым коротким противостоянием стал поединок Урматбек уулу Нурсултана (клуб «Айкол»)и Адылбек уулу Манаса (
«Абдулхай вновь доказал, что достоин победы, нокаутировав противника в первом раунде», — отметили организаторы.
После четырехмесячного перерыва в октагон вернулся Урматбек уулу Полотбек («Айкол»), который боролся с Алайбеком Сооронбаевым («Кумар Тим»). Спортсмены показали зрелищный бой. Единогласным решением судей победу одержал Урматбек уулу Полотбек.
Как отмечается, Aikol Fighting Championship — профессиональная лига, созданная в