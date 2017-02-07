«Дордой» вышел в плей-офф Кубка АФК по футболу

Бишкекский «Дордой» в гостях обыграл «Балкан» и вышел в плей-офф Кубка АФК по футболу. Об этом сообщил официальный сайт азиатской конфедерации данного вида спорта.

Как отмечается, в городе Балканабаде (Туркменистан) состоялся ответный поединок отборочного раунда Кубка АФК. «Дордой» играл с местным «Балканом». Их первая встреча, состоявшаяся неделей ранее в городе Ош, завершилась со счетом 1:1.

Сегодня для выхода в следующий круг «Дордою» было необходимо либо побеждать, либо играть результативную ничью (минимум 2:2).

Уже на восьмой минуте поединка игрок «Дордоя» Алишер Азизов вывел команду вперед. На 53-й минуте Авазбек Откеев увеличил преимущество бишкекчан. На 90-й минуте хозяева усилиями Акмаммета Метдаева один мяч отыграли.

Итог — 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) в пользу «Дордоя».