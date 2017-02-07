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Спорт

«Тулпар-СКИФ» и КТУ «Манас» лидируют в чемпионате КР по баскетболу

«Тулпар-СКИФ» и КТУ «Манас» лидируют в чемпионате Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Бишкеке состоялся третий тур национального первенства. Команда КТУ «Манас» со счетом 54:46 переиграла КРСУ. «Алга» была сильнее КГЮА — 78:31, «Манас» взял верх над «Тулпар-СКИФ-2» — 59:53. «Тулпар-СКИФ» разгромил «Кант» — 84:31, «Мой телефон» не оставил шансов команде «Токмок» — 122:39. В перенесенном поединке второго тура КТУ «Манас» обыграл Fire-29 — 63:53.

После трех туров «Тулпар-СКИФ» и КТУ «Манас» имеют по шесть очков. Третье место в турнирной таблице занимает «Кант» (пять очков). Спор бомбардиров возглавляют Белек Бектенов (КТУ «Манас») и Эрнс уулу Жаныш («Алга»), набравшие по 51 очку. Следующий тур намечен на 12 февраля.
Ссылка: http://24.kg/sport/44609/
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