Горнолыжники из Кыргызстана неудачно выступили на Всемирной зимней универсиаде

Горнолыжники из Кыргызстана сегодня неудачно выступили в слаломе на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Как отмечается, по регламенту участникам необходимо преодолеть две трассы. На первой стартовали 85 спортсменов. Тройку лидеров составили Рихард Ляйтгеб и Бернхард Биндеритш из Австрии и Рикард Кааре (Швеция). 38 человек не смогли финишировать. Среди них оказались оба кыргызстанца — Евгений Тимофеев и Максим Гордеев. Поскольку они не финишировали на первой трассе, то ко второй не допускаются.