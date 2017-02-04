В столице прошел турнир Bishkek Open по карате-до

Международный турнир Bishkek Open по карате-до WKF — одно из самых массовых спортивных событий в Кыргызстане. Он проводится в столице с 2008 года. Накануне состоялся юбилейный десятый.

За победу боролись 27 команд (более 600 участников) из шести стран. Основная масса — кыргызстанцы и казахстанцы. Причем, команд из РК было больше, чем из КР: 12 против семи.

Среди участников и взрослые, и дети. За малышами наблюдать интересно, ибо они очень эмоциональны — ярко переживают победы и поражения. Но за взрослыми интереснее. Техника у них отточена, опыт виден невооруженным глазом. Могут в мгновение ока переломить ход поединка.

Если кто забыл, карате — одно из самых популярных на планете восточных единоборств. В нем несколько разновидностей, и почти во всех присутствует жесткий мордобой. Карате по правилам WKF к таким не относится. В нем техническая подготовка бойцов важнее мощи ударов. Есть ограничения на степень контакта между противниками. Но совсем без происшествий никак. Одному из участников, например, дали в лицо, и он раза три за бой обращался к медикам.

Фото: ИА «24.kg». Бой в рамках турнира по карате-до WKFBishkekOpen.

География турнира постепенно растет, и в этот раз на него впервые приехали представители Башкортостана.

«В делегации шесть человек, в том числе три спортсмена. Одному из них только что нос сломали. Сейчас будет биться за третье место. Уровень соперников очень высокий. Каждый парень бьется просто насмерть!» — сказал ИА «24.kg" президент Федерации карате-до Башкортостана Рустам Магсумов.

Он поведал, что у них в республике в эти сроки тоже шли соревнования. «Но мы бросили свои дела и приехали к друзьям из КР. В прошлом году они были у нас на турнире и пригласили сюда. Отказать я не мог! Люди здесь добродушные, и обстановка хорошая. Нас здорово встретили. А какой шикарный спортзал! Единственное — ваши таксисты нас почему-то приняли за американцев, — смеется Рустам Магсумов. — В этот раз мы прибыли как бы на разведку. На следующий год приедем хорошим составом».

Состязания прошли в атмосфере праздника. Организаторы привлекли танцоров и музыкантов. Мало на каких турнирах у нас подобное практикуют. А какие шикарные подготовили награды! Вы только взгляните на видео. Это вам не дешевые медальки с рынка, как у некоторых. Думается, федерация созрела для проведения еще более крупного турнира. Например, чемпионата Азии.

Наши каратисты много лет подряд привозят медали со всех турниров, проходящих на постсоветском пространстве. Раньше у некоторых специалистов нет-нет , да и проскальзывала мысль: «Вот бы карате включили в программу Олимпиады! Кыргызстанцы бы там точно не затерялись». Полгода назад мечта сбылась, и на ОИ-2020 этот вид будет. Самое время государству повернуться к нему лицом. В прошлом олимпийском цикле в тех же борцов вложили немалые деньги, но результата это не принесло. Пришло время дать возможность проявить себя представителям других видов. В случае с каратистами огромных затрат не потребуется. Инфраструктура, талантливые спортсмены и высококлассные тренеры у них уже есть. Нужно лишь чаще ездить на турниры в дальнее зарубежье. Чем больше у них будет опыта сражений с сильнейшими каратистами мира, тем проще будет решать большие задачи.

На турнире разыгрывалось 56 комплектов наград. В разделе «командное кумите» среди девушек победили представительницы клуба «Самурай» ( Кара-Балта ), среди мужчин — бойцы из Кызыл-Орды . В личном зачете в своей весовой категории, подтвердив высокий класс, первенствовал ведущий каратист республики Адилет Шадыканов. Многие участники выступали в нескольких видах программы. Таалайбек кызы Ванесса, например, пополнила богатую медальную коллекцию тремя серебряными и одной бронзовой наградой. Из юных и подающих большие надежды можно выделить Эржана Капаркулова, завоевавшего «золото».

Вышеназванные бойцы представляют клуб «Кейхацу», победивший в общекомандном зачете. Набрав 70 очков, он восьмой раз за 10 лет взял главный трофей на этом турнире. Второе место заняли представители Тараза (56 очков), третье — ошане (29 очков).