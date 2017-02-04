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Спорт

Зимний экстрим: на велосипеде, как на лыжах

Фото: ИА «24.kg»

Морозным воскресным утром многие предпочитают проводить время в кровати. Но только не члены нашего велосообщества! Накануне они участвовали в соревнованиях по маунтинбайку с характерным названием «Зимняя свеЖесть».

Гонка прошла в Карагачевой роще — излюбленном месте тусовок велосипедистов. За победу в дисциплине «кросс-кантри» в нескольких категориях боролись 20 смельчаков. Дух соперничества и атмосфера дружбы присутствовали в равной степени, ибо все друг друга давно знают.

ИА «24.kg»
Фото: ИА «24.kg». Начало трассы.

— Велоспортом как любитель занимаюсь, наверное, уже пятый сезон. Побудила к этому тяга к здоровому образу жизни. На таких соревнованиях получаю заряд бодрости. Увлекаюсь и другими видами спорта. Не люблю сидеть на месте! — поведал ИА «24.kg" один из участников Александр Иващенко. — Дважды попадал в призеры и сегодня тоже рассчитываю на медаль. Конкуренты мне известны, знаю, от кого чего ожидать.

— Не опасно зимой гонять на велосипеде?

— В такую погоду и пешком ходить опасно. Надо соблюдать меры предосторожности. В первую очередь нужно защитить голову — надеть шлем.

Перед началом организатор Ярослав Юзефович напомнил участникам правила: «…И постарайтесь трассу не срезать». «Может, уже стартуем? А то холодно!» — сказал кто-то из них.

Фото: ИА «24.kg». Участники соревнований по маунтинбайку «Зимняя свеЖесть».

И действительно: на термометре — минус восемь; дует ледяной ветерок. Метров 60 участники преодолели бегом, а затем вскочили на свои велосипеды и рванули вперед по заснеженной трассе. Едва стартовав, согрелись.

Длина круга — около 2,2 километра. Проехать их надо от трех до шести раз (в зависимости от категории). Часть дистанции проложена на берегу Пионерского озера, часть — в лесной чаще. Есть ровные участки, где можно прибавить скорость, а есть места, где надо сбавить обороты и пригнуть голову. Скользкие подъемы некоторые предпочли преодолеть пешком. А вот крутой спуск, несмотря на определенный риск, проезжали на велосипеде. Все ради прилива адреналина!

ИА «24.kg»
Фото: ИА «24.kg». Крутой спуск.

— В этом году у меня в основном массовые мероприятия — открытие и закрытие велосезона, пробег «ВелоДедоМорозы». Из соревнований самые ближайшие — «Летняя прохлада». Они пройдут в первых числах июня здесь же, — сказал ИА «24.kg» Ярослав Юзефович.

— Что мотивирует вас столько лет организовывать соревнования?

— Это как наркотик! Это встречи со старыми знакомыми и возможность разбавить жизнь велосипедного общества. Сейчас зима, все отдыхают. Нужна небольшая встряска.

Юзефович — один из немногих энтузиастов, кто душой болеет за отечественный велоспорт. Организует гонки в любое время года, привлекает спонсоров. Жаль, руководство республики не видит, насколько велик у КР потенциал для развития велоспорта в целом и маунтинбайка в частности. А те, кому, казалось бы, по статусу положено его развивать, давно уже этим не занимаются.

По итогам состязаний в категории «элита» тройку лидеров составили Михаил Сергеев, Александр Иващенко и Александр Воронин, в категории «мастер-класс» — Сергей Салюков, Михаил Агафонов и Александр Тихонов. В категории «ДХ» лучшим стал Ильяр Шакиров, а среди ветеранов — Сергей Гаськов.
Ссылка: http://24.kg/sport/44478/
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