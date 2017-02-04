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Спорт

Спортивный календарь с 6 по 12 февраля

29 января — 8 февраля. 28-я Всемирная зимняя универсиада. Алматы (Казахстан)

За победу борются около 1,6 тысячи спортсменов из 54 стран, в том числе девять представителей Кыргызстана. В программе 12 видов спорта.

4—13 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по шахматам (первая лига). Бишкек

Игроки, которые займут с первого по 15-е место, получат право выступить в высшей лиге. Турнир проводится по швейцарской системе.

6—12 февраля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

Участвуют 35 спортсменок из 19 стран, в том числе кыргызстанка Эмма Нургазиева. Она вступит в борьбу на стадии квалификации. На прошлой неделе она играла на другом турнире в Анталье и выбыла из борьбы на ранней стадии.

6—19 февраля. Чемпионат мира по горнолыжному спорту. Санкт-Мориц (Швейцария)

«Отстрелявшись» на Всемирной универсиаде, наши горнолыжники отправляются в Европу. На ЧМ они поборются за рейтинговые очки, необходимые для квалификации на Олимпиаду-2018, и постараются подойти к пику формы в преддверии Азиатских игр.

7 февраля. Кубок АФК по футболу, квалификационный раунд, плей-офф. Балканабад (Туркменистан)

«Балкан» (Туркменистан) — «Дордой» (Кыргызстан).

Противостояние состоит из двух матчей. Первый состоялся 31 января в Оше. «Дордой» не смог одолеть гостей и здорово осложнил себе задачу по выходу в следующий круг.

8—10 февраля. Международные соревнования по спортивному и боевому самбо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 10.00

Турнир юбилейный, проводится в 30-й раз. Он посвящен памяти воина-интернационалиста, кавалера Ордена Красной Звезды Виталия Гордеева и 28-летию вывода советских войск из Афганистана.

8—12 февраля. Международные соревнования Sophia Trophy по фигурному катанию. София (Болгария)

От Кыргызстана выступят две фигуристки, которые тоже готовятся к Азиаде.

10—11 февраля. Открытый чемпионат Бишкека по легкой атлетике в помещениях. Бишкек, Академия физической культуры и спорта

Турниры у легкоатлетов идут один за другим. Нынешний — репетиция чемпионата Кыргызстана, который состоится неделей позже.

10—12 февраля. Турнир на Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб «Дуплет»

Нынешний сезон для наших снукеристов будет насыщенным. Чего стоит чемпионат Азии, который пройдет весной в Кыргызстане. Кубок Федерации — один из этапов подготовки к нему.

12 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу, четвертый тур. Бишкек, школа-гимназия № 29

Турнир набирает обороты. В этом году в нем участвует рекордное число команд, что говорит о долгожданном возрождении кыргызского баскетбола.

«Алга» — Fire-29, 9.00,

КРСУ — «Кант», 10.30,

«Политехник» — «Кара-Балта», 12.00,

КНУ — «Токмок», 13.30,

КГЮА — «Тулпар-СКИФ-2», 15.00,

«Тулпар-СКИФ» — КТУ «Манас», 16.30,

«Гиннес-29» — «Мой телефон», 18.00,

«Нарын» — «Гризли», 19.30.
Ссылка: http://24.kg/sport/44447/
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