В Кыргызстане прошло первенство страны по дзюдо

В Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула накануне завершилось первенство Кыргызстана среди юношей и девочек по дзюдо. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Фото: Федерация дзюдо КР

46 килограммов

50 кг

55 кг

60 кг

66 кг

73 кг

81 кг

90 кг

90 кг

Как отмечается, в мужской части турнира в весовой категориивысшую ступень пьедестала почета занял Талгат Кенжебеков,— Айбек уулу Кубанычбек,— Куттубек уулу Кубатбек,— Хамид Сансанза. В веселучшим стал Ильчибек уулу Н.,— Адиль Мырзаев,— Жумали уулу Амантур,— Умар Амиржанов, свыше— Дастан Сарбатов.