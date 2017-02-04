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Спорт

Кикбоксер из Кыргызстана исполнил во время боя трюк героя «Матрицы»

Кикбоксер из Кыргызстана, 23-летний уроженец Бишкека Рафаэль Физиев стал звездой Сети, почувствовав себя Нео из культового фантастического боевика «Матрица». Об этом сообщил Life.

Как отмечается, в рамках турнира Toyota Marathon в городке Пхитсанулок Рафаэль Физиев встретился с местной звездой тайского бокса Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, кыргызстанец повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость и отклонившись от удара на 45 градусов.

Несмотря на фантастический «финт», Рафаэль Физиев потерпел поражение в бою.
Ссылка: http://24.kg/sport/44402/
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