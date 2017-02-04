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Спорт

Сноубордист Тимур Губаев занял 16-е место на Всемирной универсиаде

Сноубордист Тимур Губаев стал 16-м на Всемирной зимней универсиаде, проходящей в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, 1 и 2 февраля в рамках универсиады прошли состязания в дисциплине «сноубордкросс». Среди мужчин за победу боролись 32 спортсмена, в том числе три кыргызстанца. По итогам квалификации Алексей Вакурин стал 19-м, а Павел Вакурин – 26-м. Тимур Губаев пробился в 1/4 финала. Там он в своем заезде стал четвертым, а в итоговом протоколе – 16-м. Пока это лучший результат среди всех кыргызстанцев на данной универсиаде.
Ссылка: http://24.kg/sport/44310/
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