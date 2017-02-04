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Спорт

Лыжники из Кыргызстана выступили на спринтерской дистанции на Всемирной универсиаде

Лыжники из Кыргызстана сегодня выступили на спринтерской дистанции на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По его данным, среди мужчин в дисциплине «спринт» в квалификационном раунде стартовали 77 человек. Тройку лидеров составили Луис Шварц (Франция) – 3 минуты 51,28 секунды, Константин Борцов (РК) – 3 минуты 52,07 секунды и Кейтил Андре Бьеркрейм (Норвегия) – 3 минуты 52,55 секунды. Наш Тариэль Жаркымбаев занял 62-е место – 4 минуты 26,63 секунды.

Среди женщин в дисциплине «индивидуальный спринт» в квалификации участвовали 54 спортсменки. Первое место заняла Мария Давыденкова (РФ) – 3 минуты 22,51 секунды, второй стала Анна Стоян (РК) – 3 минуты 26,54 секунды и третьей - Анастасия Москаленко (РФ) – 3 минуты 30,64 секунды. Кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова стала 54-й – 4 минуты 46,51 секунды.

Позднее в этой дисциплине пройдут четвертьфиналы. В них получили право выступить лыжники, занявшие в квалификации с первого по 30-е место.
Ссылка: http://24.kg/sport/44304/
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