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Спорт

Кыргызстанка Кристина Бедросова стала 30-й на соревнованиях по фигурному катанию на Всемирной универсиаде

Кыргызстанка Кристина Бедросова сегодня стала 30-й на соревнованиях по фигурному катанию на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, состязания у фигуристок состоят из двух частей – короткой и произвольной программы. За победу борются 30 спортсменок. По итогам короткой программы тройку лидеров составили Елена Радионова (РФ) – 69,02 балла, Елизавета Туктамышева (РФ) – 69,01 балла и Рин Нитая (Япония) – 61,9 балла. Отечественная спортсменка набрала 17,18 балла. Завтра 24 лучшие фигуристки по итогам короткой программы представят произвольную.

Кроме того, сегодня отечественный горнолыжник Евгений Тимофеев выступил в дисциплине «суперкомбинация», также состоящей из двух частей. В комбинированном супергиганте он стал 44-м, а в комбинированном слаломе не стартовал.
Ссылка: http://24.kg/sport/44252/
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