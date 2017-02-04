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Спорт

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по таэквондо WTF

В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по таэквондо WTF. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их словам, соревнования прошли в Бишкеке. Среди взрослых за победу боролись около 60 спортсменов. В весовой категории до 54 килограммов лучшим стал Искендер Осмонов, до 58 кг – Нурсултан Асанбеков, до 63 кг – Асет Абдрахимов, до 68 кг – Арген Ташанов, до 74 кг – Акбар Айтахунов. Среди женщин в весе до 46 кг первенствовала Айдана Жолдошбекова, до 53 кг – Эльвина Мырзабекова, до 57 кг – Сауле Абдурахимова, до 62 кг – Айгерим Ашимова, до 67 кг – Жанара Нарынбекова.

Как сообщается, в турнире среди юниоров участвовали около 70 бойцов. В мужской части розыгрыша в своих категориях чемпионами стали Дуулат Шабданбеков, Ансар Махметов, Элдар Курманалиев, Акылбек Осмонкожоев, Владислав Якушев, Ислам Эмилов и Алияр Юбуров. В женской части турнира отличились Арина Курман, Анастасия Беседина и Диана Хамидова.

Фото из архива
Ссылка: http://24.kg/sport/44221/
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