Биатлонист Николай Матвеев стал 47-м на Всемирной универсиаде

Биатлонист Николай Матвеев стал 47-м на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, в рамках универсиады завершилась индивидуальная гонка на 20 километров среди мужчин. На старт вышли 50 спортсменов из 15 стран. Тройку призеров составили Баптист Жути (Франция) – 1 час 3 минуты 41 секунда, Сергей Корастылев (РФ) – 1 час 4 минуты 22 секунды и Семен Сучилов (РФ) – 1 час 4 минуты 46,5 секунды. Матвеев уложился в 1 час 29 минут 43,9 секунды.