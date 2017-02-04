Каратисты из Кыргызстана завоевали 13 медалей на турнире в Алматы

Кыргызстанцы завоевали 13 медалей на открытом первенстве города Алматы по карате кекушинкай фулл-контакт, прошедшем 29 января. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, в состязаниях участвовали 274 спортсмена из РК и КР. Нашу страну представляли воспитанники трех наставников – Сергея Шевченко, Виталия Скупченко и Александра Кравцова. На их счету пять золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Медали высшего достоинства в своих категориях завоевали Александр Шевченко, Нурмахамад Каниметов, Баэль Шерматов, Мунарбек Кудайбердиев и Мунара Бейшенбекова. Серебряными призерами стали Аида Токтогулова, Александр Колесниченко и Аделина Бережная. Бронзовые награды взяли Омотбек Маматкаримов, Рамазан Каниметов, Кирилл Братцев, Капал уулу Феликс и Диана Алисултанова.