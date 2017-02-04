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Спорт

Кыргызстанка Айпери Медет кызы остановилась в шаге от «бронзы» на международном турнире по женской борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы остановилась в шаге от «бронзы» на международном турнире Гран-при по женской борьбе, посвященном памяти Ивана Ярыгина. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, турнир завершился в Красноярске (Россия). Айпери Медет кызы выступала в весовой категории 75 килограммов. В первом круге она одолела Дарью Шистерову из РФ (8:0), затем уступила Уртнасар Ганочир из Монголии (2:7), а в схватке за «бронзу» не справилась с Баярзой Тсерендорж (Монголия) – 2:4. Итог – пятое место.

Кроме того, в весе 63 кг Мээрим Жуманазарова выиграла одну схватку из трех и стала седьмой. В категории 53 кг Назира Марсбек кызы, уступив на старте, стала 12-й. В весе 55 кг Айбике Артыкали кызы заняла 20-е место, а Бермет Нурланбек кызы – 21-е. Они тоже проиграли в первом круге.

Напомним, ранее в весе 58 кг Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую награду.

В рамках мемориала Ярыгина также прошли состязания по вольной борьбе. В категориях 57, 61, 74, 86, 97 и 125 кг наши спортсмены не выступали. В весе 65 кг Нургазы Абдуразаков проиграл в первом круге и занял 27-е место. В весе 70 кг Бекжан Джамбулов тоже уступил на старте и стал 20-м.
Ссылка: http://24.kg/sport/44059/
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