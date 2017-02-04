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Спорт

Валентина Шевченко выиграла бой на международном турнире под эгидой UFC

Валентина Шевченко выиграла бой на международном турнире под эгидой UFC. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.

По ее данным, в городе Денвере (США) прошли международные соревнования по смешанным единоборствам (ММА). Состоялось 12 боев. Гвоздем программы было противостояние Валентины Шевченко (КР) и Джулианны Пеньи (США). Шевченко победила, выполнив во втором раунде болевой прием на руку.

Отметим, UFC – ведущая и самая престижная мировая организация, продвигающая смешанные единоборства.
Ссылка: http://24.kg/sport/44056/
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