В Кыргызстане назвали лучших волейболистов 2016 года

В Кыргызстане назвали лучших волейболистов страны 2016 года. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Кылычбек Сарбагишев.

По его словам, в Бишкеке прошло итоговое заседание исполнительного комитета ФВ КР. На нем лучшими волейболистами 2016-го названы Нурмухамед Токтоев (клуб «Дархан ОшТУ») и Муса уулу Темир («Улар»).

Как сообщается, Токтоев наилучшим образом проявил себя на отборочном турнире на чемпионат мира-2018 и зональном чемпионате Азии. Муса уулу Темир блистал на соревнованиях по пляжному волейболу.

Напомним, ранее стали известны имена лучших волейболисток.