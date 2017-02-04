Названы лучшие волейболистки Кыргызстана-2016

В Кыргызстане назвали лучших волейболисток страны по итогам 2016 года. Об этом сообщила отечественная федерация данного вида спорта.

Как отмечается, в Бишкеке прошло итоговое заседание исполнительного комитета ФВ КР. На нем лучшими волейболистками 2016-го признаны Мадина Мирлан кызы и Алтынай Самат кызы.

Мадина Мирлан кызы в составе клуба «Салам-Алик» стала чемпионкой КР по классическому волейболу, а в составе «Сольвейг Спорта» победила на чемпионате КР по пляжному волейболу.

Алтынай Самат кызы в составе клуба «Улар» завоевала «серебро» чемпионатов КР по классическому и пляжному волейболу.